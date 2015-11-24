عضو مجلس الأهلي لـ في الجول: غير راض عن بعض حضور الحفل .. وارتداء القميص ليس مبررا

أبدى مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عدم رضاه عن توجيه اللجنة المختصة بتنظيم حفل توقيع عقد رعاية النادي مع شركة "صلة" السعودية الدعوة لبعض الشخصيات لحضور الحفل ..

الأهلي ينظم حفلا بمناسبة توقيع عقد الرعاية مع صلة يوم الخميس المقبل بمنطقة الأهرامات ويتم فيه تكريم بعض الرموز من قبل الإدارة.

وقال مهند مجدي في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "غير راض عن حضور بعض الشخصيات لهذا الحفل، وخاصة هؤلاء الذين قاموا بإهانة النادي الاهلي أو أهانوا رموزه، أو هؤلاء الذين أهانوا اي فرد من أعضاء مجلس اداره النادي الاهلي أو حتى جماهير النادي العريقة".

وأضاف "أرفض هذا الامر مهما كان المسمى أو المبرر للدعوة باعتبار هؤلاء إعلاميين كبار أو أن منهم من ارتدى في يوم من الأيام قميص النادي الاهلي".

واعتبر عضو مجلس إدارة الأهلي أن هذا ليس مبررا كافيا لدعوة هؤلاء الأشخاص لحفل الخميس، مؤكدا ان هذا الأمر يعد بمثابة "غض النظر عن تجاوزهم في حق النادي" وهو أمر غير مقبول.

واختتم مهند مجدي تصريحاته بقوله "ان كان البعض يدعي ان الجماهير لديها ذاكره السمك اود ان اقول له أنت على خطأ، و لكن يبدو ان اللجنه المسؤولة عن توجيه الدعوات لم يحالفها الحظ والتوفيق في هذا الأمر".