الحضري: سأعتزل في دجلة .. وهذا الفريق سينافس على الدوري خلال عامين

أعلن عصام الحضري حارس مرمى وادي دجلة المخضرم عن الفريق الذي سيختتم به مشواره الكروي الطويل.

وقال الحضري عبر قناة "النهار رياضة": "سأعتزل في وادي دجلة، ولي طموحات في هذا النادي أريد تحقيقها بعد إنهاء مشواري سواء في التدريب أو الإدارة".

وأضاف "وادي دجلة النادي الوحيد في مصر الذي يطبق الاحتراف في كل شيء، مع احترامي للأهلي والزمالك".

وتابع "هدف الفريق هذا الموسم هو الدخول في المربع الذهبي، وأعدكم خلال عامين سينافس دجلة على لقب الدوري والكأس".

وخاض عصام الحضري (43 عامًا) مشوارًا طويلاً لعب خلاله لأندية دمياط والأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد ووادي دجلة إضافة لتجربتين خارج مصر مع سيون السويسري والمريخ السوداني.