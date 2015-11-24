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ميدو يضم الثنائي المستبعد من المنتخب الأوليمبي إلى معسكر الإسماعيلي في تونس

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ميدو يضم الثنائي المستبعد من المنتخب الأوليمبي إلى معسكر الإسماعيلي في تونس ميدو يضم الثنائي المستبعد من المنتخب الأوليمبي إلى معسكر الإسماعيلي في تونس

أعلن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي ضم الثنائي عماد حمدي ومحمود حمد المستبعد من قائمة منتخب الأوليمبي إلى بعثة الفريق المتجهة إلى تونس.

وأعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن قائمة الفراعنة دون 23 عاما التي ستشارك في بطولة إفريقيا المؤهلة لأوليمبياد ريو دي جانيرو. ولم ينضم لها ثنائي الإسماعيلي.

ويخوض الأوليمبي منافسات كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تقام بالسنغال والتي تؤهل بدورها لأوليمبياد ريو دي جانيرو. وتقام البطولة في الفترة ما بين 28 من نوفمبر الجاري وحتى 12 من شهر ديسمبر المقبل.

وكان ميدو قد اختار 22 لاعبا في وقت سابق للسفر إلى تونس، ينضم إليهم الثنائي المستبعد من قائمة المنتخب الأوليمبي.

وتغادر بعثة الإسماعيلي متجهة إلى تونس صباح يوم الأربعاء.

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