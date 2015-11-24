كما انفرد في الجول - السد يعلن وصول فيريرا إلى قطر

أعلن نادي السد القطري عن وصول البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدرب الذي رحل عن الزمالك مؤخرا، إلى الدوحة لبدء المفاوضات حول توليه القيادة الفنية للفريق.

فيريرا أعلن رحيله عن الزمالك يوم السبت بسبب "رغبة مرتضى منصور في عدم تواجده". (طالع التفاصيل ورسالة فيريرا إلى الزمالك).

قبل أن يرد الزمالك في بيان ناري على حديث فيريرا ويؤكد" أنت كاذب وهارب". (طالع بيان الزمالك)

وكشف مصدر مقرب من فيريرا عن تفاصيل المفاوضات لـFilGoal.com، حيث أكد أن الرجل سيسافر إلى قطر يوم الثلاثاء لبدء المفاوضات مع النادي الذي يضم النجم شابي هرنانديز. ( اقرأ التفاصيل )

وكتب نادي السد عبر حسابه على موقع "تويتر": "جوزفالدو فيريرا وصل إلى الدوحة فجر اليوم للتفاوض مع إدارة النادي حول قيادة الفريق".

ويحتل السد الذي يقوده فنيا المغربي الحسين عموتة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد21 نقطة عقب مرور 9 جولات.