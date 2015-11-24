أخبار عاجلة

رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس -
تنظيم "داعش" يدعو إلى تنفيذ هجمات طعن ضد الشرطة في المانيا -
برلماني يطالب بتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية -
صور| أهالي «قرنفيل» ينظمون مؤتمرا لمواجهة ارتفاع تكاليف الزواج -
6 طلبات إحاطه على مائدة «صحة البرلمان» الأسبوع المقبل -
صور| محافظ قنا يشارك في فعاليات يوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كما انفرد في الجول - السد يعلن وصول فيريرا إلى قطر

Google+ Print
كما انفرد في الجول - السد يعلن وصول فيريرا إلى قطر كما انفرد في الجول - السد يعلن وصول فيريرا إلى قطر

أعلن نادي السد القطري عن وصول البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدرب الذي رحل عن الزمالك مؤخرا، إلى الدوحة لبدء المفاوضات حول توليه القيادة الفنية للفريق.

فيريرا أعلن رحيله عن الزمالك يوم السبت بسبب "رغبة مرتضى منصور في عدم تواجده". (طالع التفاصيل ورسالة فيريرا إلى الزمالك).

قبل أن يرد الزمالك في بيان ناري على حديث فيريرا ويؤكد" أنت كاذب وهارب". (طالع بيان الزمالك)

وكشف مصدر مقرب من فيريرا عن تفاصيل المفاوضات لـFilGoal.com، حيث أكد أن الرجل سيسافر إلى قطر يوم الثلاثاء لبدء المفاوضات مع النادي الذي يضم النجم شابي هرنانديز. ( اقرأ التفاصيل )

وكتب نادي السد عبر حسابه على موقع "تويتر": "جوزفالدو فيريرا وصل إلى الدوحة فجر اليوم للتفاوض مع إدارة النادي حول قيادة الفريق".

ويحتل السد الذي يقوده فنيا المغربي الحسين عموتة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد21 نقطة عقب مرور 9 جولات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع