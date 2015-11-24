تواصل وزارة الأشغال العامة، فعالياتها ضمن أسبوع الابتكار، وشهد اليوم الثاني تنظيم العديد من الفعاليات الابتكارية في ديوان الوزارة بدبي، إضافة إلى مكاتبها في مختلف إمارات الدولة، وقد شملت تلك الفعاليات عقد عدد من ورش العمل والمحاضرات التخصصية، منها محاضرة بعنوان الربع العامر، قدمها المهندس عبدالله محمد الشحي، الحاصل على براءة اختراع..

وتطرق خلالها إلى ضرورة العمل وفق منظومة ابتكارية بهدف مواكبة ما وصلت إليه الدولة من إنجازات في شتى المجالات.كما شملت الفعاليات عدداً من العروض التقديمية المتعلقة بمبادرات وزارة الأشغال الابتكارية، وعروضاً تتعلق بمبادرة تبريد مياه الوضوء في المساجد بالطاقة المتجددة، حيث تتماشى مع استراتيجية تطبيق متطلبات الاستدامة في المشاريع التي تنفذها بشكل عام والمشاريع التي تعمل بالطاقة البديلة بشكل خاص.