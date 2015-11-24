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صندوق لدعم مشاريع الابتكار بقيمة 2 مليار درهم

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صندوق لدعم مشاريع الابتكار بقيمة 2 مليار درهم صندوق لدعم مشاريع الابتكار بقيمة 2 مليار درهم

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله اليوم صندق لدعم مشاريع الابتكار بقيمة 2 مليار درهم .

وفال سمو في سلسلة من التغريدات على حسابه في تويتر اننا نسعى لتأسيس أفضل بيئة مالية لدعم الابتكار والمبتكرين.

وذكر إن الصندوق سيمول الأفكار الابتكارية في التقنيات والمنتجات والخدمات الحاصلة على ملكية فكرية للأفراد والشركات.

وإن حلقة الابتكار لا تكتمل وعجلته لا تدور بدون بيئة مالية داعمة ومؤسساتنا التمويلية شريك أساسي في تغيير المسار التنموي للدولة نحو مزيد من الابتكار.
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