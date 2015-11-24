خالد علي ينعي المستشار “عمر حماد” شهيد انفجار فندق العريش

نعى المحامي والحقوقي خالد علي، المستشار عمر حماد الذى استشهد اليوم في الانفجار الذي شهدته مدينة العريش.

وقال علي عبر حسابه على “فيس بوك” المستشار حماد “: كان من أنبغ القضاة الذين طالعت تقاريرهم، وتعلمت منها الكثير أنا وزملائى، وكانت كل كلمة يكتبها تنطق بحب هذا الوطن وبالدفاع عن مقدراته ومقومات حياته وعزته واستقلاله.

ولقي 3 من أفراد الشرطة مصرعهم وأصيب 12 آخرون بالإضافة إلى مدنيين 2 مصرعهم في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من فندق كان يتخذه القضاة مقرًا لإقامتهم خلال المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية والتي انتهت مساء أمس.