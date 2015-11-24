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إبطال مفعول عبوة ناسفة وضعها مجهولون أمام الإدارة الهندسية بإطسا فى الفيوم

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إبطال مفعول عبوة ناسفة وضعها مجهولون أمام الإدارة الهندسية بإطسا فى الفيوم إبطال مفعول عبوة ناسفة وضعها مجهولون أمام الإدارة الهندسية بإطسا فى الفيوم
تمكن خبراء المفرقعات بالحماية المدنية بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، من إبطال مفعول عبوة ناسفة بدائية الصنع، وضعها مجهولون أمام الإدارة الهندسية بمركز إطسا، ولم تسفر عملية التفكيك عن أية إصابات.

وتلقى اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد هشام صادق، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جسم غريب وضعه مجهولون أمام الإدارة الهندسية بإطسا.

وانتقل خبراء المفرقعات إلى مكان الواقعة، وتبين أنها عبوة ناسفة بدائية الصنع موصلة بأسلاك، وتم التعامل معها وتفكيكها دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
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