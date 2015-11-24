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إبطال مفعول عبوة ناسفة وضعها مجهولون أسفل سيارة مستشار بالفيوم

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إبطال مفعول عبوة ناسفة وضعها مجهولون أسفل سيارة مستشار بالفيوم إبطال مفعول عبوة ناسفة وضعها مجهولون أسفل سيارة مستشار بالفيوم
أبطلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بمحافظة الفيوم، منذ قليل، مفعول عبوة ناسفة بدائية الصنع، وضعها مجهولون أسفل سيارة مستشار، بجوار مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنين، على بعد أمتار من مجمع محاكم الفيوم الابتدائية، دون خسائر مادية أو بشرية.

كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد هشام صادق، مدير إدارة الحماية المدنية بالفيوم، بتلقى بلاغ بالعثور على جسم غريب، أسفل سيارة قاضٍ، كان عائدا من لجنة انتخابية، بمحافظة أخرى.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجسم الغريب، عبارة عن عبوة ناسفة بدائية الصنع، موصل بها دائرة كهربائية، وأسلاك، حيث نقلها أفراد قوات الحماية المدنية، من أسفل السيارة، وتم تفكيكها يدويًا، دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة للتحقيق.

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مصر 365