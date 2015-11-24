عفت السادات ومحمد أنور و4مرشحين فى جولة الإعادة بـ"تلا - الشهداء" بالمنوفية

أعلنت لجنة الانتخابات بمحافظة المنوفية، عن انتهاء أعمال الفرز لأصوات الناخبين بدائرة تلا والشهداء بالمنوفية، حيث ستتم الإعادة بين 6 مرشحين، هم: محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بعد حصوله على 53090 صوتا انتخابيا، وعبد الحميد الشيخ 20399 صوتا، وإبراهيم خليف مستقل 20324 صوتا، وفخرى طايل المرشح عن حزب مستقبل وطن 20091 صوتا.

وكان من بين المرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة الدكتور محمد عربود وحصل على 18299 صوتا انتخابيا، وعفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى 14645 صوتا.

وفى نظام القوائم حصدت قائمة فى حب مصر على 87161 صوتا، وتيار الاستقلال على 8556 صوتا، وحزب النور على 15993 صوتا، والتحالف الجمهورى على 5791 صوتا.

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