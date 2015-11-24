تركيا تعلن إسقاط طائرة عسكرية قرب حدودها مع سوريا

ذكرت شبكتا "ان تى فى" و"سى أن إن-ترك" الاخباريتان أن الطيران التركى أسقط الثلاثاء طائرة عسكرية مجهولة الهوية حلقت فى المجال الجوى التركى بالقرب من الحدود مع سوريا.

وبثت الشبكتان لقطات لسقوط طائرة عسكرية مشتعلة فى الجبال القريبة من الحدود التركية قبالة محافظة هاتاى (جنوب). وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال مسؤول تركى "نحاول معرفة جنسية الطائرة".

من جهته قال مسئول عسكرى تركى إن طائرات تركية من طراز اف-16 أسقطت طائرة لا تُعرف جنسيتها بعد أن انتهكت المجال الجوى قرب الحدود مع سوريا وتجاهلت التحذيرات.

على نحو منفصل ذكر مكتب رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو أنه تحدث مع رئيس أركان الجيش ووزير الخارجية عن التطورات على الحدود. ولم يذكر البيان أى شيء عن اسقاط الطائرة.

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