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طبيبه: مارادونا فقد 6 كجم من وزنه ويحقق تقدما طيبا

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طبيبه: مارادونا فقد 6 كجم من وزنه ويحقق تقدما طيبا طبيبه: مارادونا فقد 6 كجم من وزنه ويحقق تقدما طيبا

(إفي): فقد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا ستة كيلوجرامات تقريبا من وزنه ويحقق تقدما بصورة "مرضية"، وفقا لما صرح الجراح الكولومبي كارلوس فيليبي تشاوكس لوكالة (إفي).

وقال الطبيب الذي أجرى جراحة لمارادونا: "يحقق تقدما بشكل مرض، إنه متميز. فقد ستة كيلوجرامات تقريبا"، في إشارة إلى نتائج الجراحة التي خضع لها الأسطورة الأرجنتيني في 14 من الشهر الجاري بمدينة ماراكايبو.

وأضاف تشاوكس، الذي أشرف على علاج مارادونا قبل 11 عاما، أن الأخير "في حالة جيدة للغاية، وفي ظروف رائعة، وهو على وشك مغادرة ماراكايبو في القريب العاجل" لاستئناف رحلة نقاهته.

وسيحتاج ماراونا لقضاء أسبوع في أحد فنادق ماراكايبو الفنزويلية للتعافي من الجراحة وبعدها سيعود إلى العاصمة كاراكاس.

ويبلغ طول مارادونا 1.6 مترا بينما يزن 100 كجم حاليا، علما بأن وزنه قبل عشرة أعوام كان 136 كجم.

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