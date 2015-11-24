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وكيله: عودة رونالدو لمانشستر يونايتد مستحيلة

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وكيله: عودة رونالدو لمانشستر يونايتد مستحيلة وكيله: عودة رونالدو لمانشستر يونايتد مستحيلة

أكد خورخي مينديز وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن عودة اللاعب لناديه القديم مانشستر يونايتد أمرا مستحيلا.

خورخي مينديز أكد أن الأمر مستحيل على أي نادي لأن يدفع المبلغ المطلوب للتخلي عن رونالدو، وبالتالي فإن رحيله عن ريال مدريد مستحيلا.

رونالدو قضى 6 مواسم مع ريال مدريد، بعد أن وصل إلى نادي العاصمة الإسبانية في سن الـ 24 بصفقة قياسية بلغت 80 مليون استرليني.

ورغم أن بعض التقارير الصحفية ربطت اسم رونالدو بالانتقال إلى باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري أو العودة لناديه السابق مانشستر يونايتد، إلا أن وكيل رونالدو حسم الأمر قائلا: "هذا مستحيل، رونالدو سينهي مسيرته في ريال مدريد".

وخسر ريال مدريد أخر مبارياته في الدوري أمام برشلونة في كلاسيكو الليجا، بأربعة أهداف مقابل لا شيء على ملعب الأول، لتسبب نتيجة المباراة العديد من المشاكل، انتهت بتجديد ثقة فلورينتينو بيريز رئيس النادي لمدرب الفريق رافائيل بنيتيث.

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