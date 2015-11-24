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قنصلية لبنان بالإسكندرية تحتفل بعيد استقلالها

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قنصلية لبنان بالإسكندرية تحتفل بعيد استقلالها قنصلية لبنان بالإسكندرية تحتفل بعيد استقلالها
احتفل أسامة الخشاب قنصل عام لبنان بالإسكندرية ، بعيد استقلال لبنان مساء أمس بإحدى القاعات الكبرى فى الإسكندرية، وسط حضور عدد من قناصل الدول العربية والأجنبية، وعدد من قيادات المحافظة ، بينما تغيبت محافظ الإسكندرية بالإنابة الدكتورة سعاد الخولى.

وقال قنصل لبنان فى كلمته التى القاها بالحفل ، أن ولبنان ستظل يداً واحدة، خاصة فى ظل هذه الظروف الصعبة ، وستسكمل المسيرة على كافة المستويات الاقتصادية والثقافية و الأدبية والفنية للارتقاء والنهوض بالدول العربية .

حضر الحفل الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور صديق عبد السلام نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعدد من رجال الأعمال وقناصل دول أمريكا وروسيا و فلسطين والصين وفرنسا والبرلمانى حسنى حافظ.


>- قنصلية لبنان بالإسكندرية تحتفل بعيد الاستقلال

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