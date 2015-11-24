قنصلية لبنان بالإسكندرية تحتفل بعيد استقلالها

احتفل أسامة الخشاب قنصل عام لبنان بالإسكندرية ، بعيد استقلال لبنان مساء أمس بإحدى القاعات الكبرى فى الإسكندرية، وسط حضور عدد من قناصل الدول العربية والأجنبية، وعدد من قيادات المحافظة ، بينما تغيبت محافظ الإسكندرية بالإنابة الدكتورة سعاد الخولى.

وقال قنصل لبنان فى كلمته التى القاها بالحفل ، أن مصر ولبنان ستظل يداً واحدة، خاصة فى ظل هذه الظروف الصعبة ، وستسكمل المسيرة على كافة المستويات الاقتصادية والثقافية و الأدبية والفنية للارتقاء والنهوض بالدول العربية .

حضر الحفل الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور صديق عبد السلام نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعدد من رجال الأعمال وقناصل دول أمريكا وروسيا و فلسطين والصين وفرنسا والبرلمانى حسنى حافظ.

- قنصلية لبنان بالإسكندرية تحتفل بعيد الاستقلال