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سقوط عاطل بـ"15" قطعة حشيش بأسوان

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سقوط عاطل بـ"15" قطعة حشيش بأسوان سقوط عاطل بـ"15" قطعة حشيش بأسوان
ألقت مباحث أسوان القبض على عاطل وبحوزته "15" قطعة من جوهر الحشيش المخدر بكوم أمبو، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم بديوان المركز، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة.

فيما تلقى مدير أمن أسوان اللواء عمر أحمد ناصر اليوم إخطارًا بضبط المتهم "طنطاوى.م" 18 سنة أثناء قيادته دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنها حوالى "100" جرام، بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والدراجة البخارية لترويج تجارته غير المشروعة، حسبما أفادت الشرطة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم "5268" إدارى كوم أمبو، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
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