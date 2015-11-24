بان كى مون يعين مايكل كيتنغ ممثلا جديدا فى الصومال خلفا لنيكولاس كاى

عين الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، البريطانى مايكل كيتنغ ممثلا خاصا جديدا له فى الصومال ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة (أونسوم)، خلفا لنيكولاس كاى الذى تنتهى ولايته نهاية العام الحالى.

وأعرب الأمين العام- فى بيان وزعه مركز الأمم المتحدة للإعلام- عن امتنانه لتفانى السيد كاى وشجاعته وقيادته الممتازة على مدى عامين ونصف، وهى فترة حرجة للتحول السياسى فى الصومال.

ويتحلى كيتنغ بخبرة واسعة فى دعم التحولات السياسية وبناء السلام، فضلا عن قيادته للبرامج الإنسانية والانتعاش المعقدة فى أفغانستان والشرق الأوسط وأفريقيا.

وكان كيتنغ يعمل معاونا فى المعهد الملكى للشؤون الدولية منذ عام 2012، كما خدم فى نفس الوقت فى منصب كبير مستشارى مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا، وشغل منصب نائب الممثل الخاص للأمين العام ومنسق الشؤون الإنسانية فى أفغانستان بين عامى 2010 و2012.

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