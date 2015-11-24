توجه عالمى لمكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية

ناشد الطبيب الفرنسى جان كارلى، منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة "الفاو"، ضرورة التعاون من أجل التوصل إلى مكافحة آفة البكتيريا التى أصبحت قادرة على مقاومة المضادات الحيوية، وإبطال مفعولها، وذلك عن طريق خطة للأبحاث والتنمية بتمويل يمتد حتى 5 سنوات لاكتشاف جيل جديد من المضادات التى لديها القدرة على مكافحة البكتيريا.

ومن بين الدول المشاركة فى الأبحاث فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا. وتقف مشكلة البكتيريا المقاومة للمضادات حائلًا أمام المرضى الذين يحتاجون إلى زراعة الأعضاء والعلاجات الخاصة بالجهاز المناعى.