جولة مفاجئة لمحافظ قنا داخل مستشفى الحميات

قام الدكتور صلاح عبد المجيد محافظ قنا، بجولة ميدانية مفاجئة لمستشفى الحميات بقنا، تفقد خلالها وحدة الكبد والمناظير، والتى يبلغ عدد إجراء العمليات بها 1200عملية منظار فى العام الواحد للمرضى المصابين بأمراض الكبد على مستوى المحافظة.

وأشار عبد المجيد إلى أن المستشفى تحتوى على مناظير تشخيصية وعلاجية حديثة تشمل 3 وحدات فيديو ووحدتين ألياف ضوئية (مناظير) تخدم حالات القىء الدموى وجميع حالات نزيف الجهاز الهضمى، بالإضافة إلى أنها تعد أول مستشفى حكومى على مستوى صعيد مصر تعقد مؤتمرا سنويا تستضيف به أساتذة متخصصة فى علاج أمراض الجهاز الهضمى فى الجامعات المختلفة على مستوى الجمهورية.

كما يوجد بالمستشفى وحدة علاج للفيروسات الكبدية لعلاج المرضى من محافظات (قنا- البحر الأحمر) قامت بعلاج 6000 حالة منذ إنشائها وحتى الآن ويتم استقبال حالات المرضى من محافظتى قنا والبحر الأحمر وتختص هذه الوحدة بمتابعة وعلاج المرضى المصابين بالالتهاب الكبدى الفيروسى (cو b) لمعرفة واكتشاف المرض فى مرحلة مبكرة وتقديم العلاج للمرضى لتقليل نسبة الإصابة وإجراء كافة التحاليل للمريض وبالمستشفى وحدة مناظير متطورة لإدخال المناظير للقنوات المرارية التى تخدم المرضى بجميع أنحاء المحافظة وتستقبل المستشفى حالات مرضى القنوات المرارية الطارئة بالمحافظة ومحافظتى الأقصر والبحر الأحمر على مدار ال24 ساعة.

وأضاف محافظ قنا، أنه استكمالا لمنظومة تطوير قسم الكبد والجهاز الهضمى والمناظير بالمستشفى جارى إنشاء دورين لمبنى الكبد الحالى وإلحاقه بأسانسير، وذلك لاستيعاب حالات المرضى المتزايدة وجارى متابعته بالوزارة لإدراجه فى خطة 2013/2014، ودعى إلى تفعيل التوعية الصحية بدور العبادة ومراكز الشباب تجاه التبرع بالدم.