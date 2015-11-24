وصول 6 آلاف طن بوتاجاز لموانى السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة مصر جاز وعلى متنها 6 الاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة الفيروز وعلى متنها 150 سيارة قادمة من جدة.

ويستعد ميناء الادبية اليوم لاستقبال السفينة نور وعلى متنها 2000 طن كلوريد بوتاسيوم قادمة من العقبة كما تغادر السفينة فريدوم لين وعلى متنها 51 الف طن فوسفات حجرى صب متجهة الى الهند.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة مسرة وعلى متنها 254 راكب و22 شاحنة و12 سيارة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 60 شاحنة و1 راكب، كما يغادر الميناء العبارة القاهرة وعلى متنها 366 راكب و39 سيارة و10 شاحنة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 85 شاحنة و11 راكب والسفينة الحرية وعلى متنها 84 شاحنة و1 راكب.

كما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة الحرية وعلى متنها 31 شاحنة و 9 راكب و السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 77 شاحنة و77 راكب كما يغادر الميناء العبارة مسرة وعلى متنها 705 راكب و24 سيارة و 20 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 60 شاحنة و11 راكب.

ويشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 434 راكب و1 تريلا و1 سيارة والسفينة سينا وعلى متنها 21 براد و2 تريلا، كما غادرت العبارة برنسيسة وعلى متنها 40 راكب والسفينة بريدج وعلى متنها 27 براد و9 تريلا.

وعلى جانب آخر شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 283 راكب و2 سيارة والسفينة سينا وعلى متنها 5 براد و1 تريلا والسفينة بريدج وعلى متنها 42 براد و2 تريلا، كما غادرت العبارة ايلة وعلى متنها 108 راكب و4 سيارة و3 تريلا والعبارة برنسيسة وعلى متنها 22 راكب والسفينة سينا وعلى متنها 10 براد و7 تريلا و105 طرد سمك.