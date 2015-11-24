إعادة بين 6 مرشحين بدائرة السنبلاوين وتمى الأمديد

أسفرت النتائج النهائية والتى أعلنت عنها اللجنة العامة للانتخابات بالدقهلية عن إعادة بين 6 من المرشحين بدائرة السنبلاوين وتمى الأمديد على ثلاثة مقاعد.

وحصل كل من اللواء أحمد العوضى على 39291 صوتا، وهشام الحصرى 37844 صوتا، وحسين عوض على 30494 صوتا، ومحمد عبد المعاطى 27949 صوتا، وعاطف جبر 27703 أصوات، وأحمد همام 27628 صوتا.

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