تفحم سيارة بالكامل بالدلنجات بسبب ماس كهربائى

سادت حالة من الذعر صباح اليوم الثلاثاء، بين أهالى مدينة الدلنجات بعد اشتعال النيران بسيارة، بطريق الدلنجات – دمنهور ( فرعى ) أمام مضرب الأرز دائرة المركز.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين اشتعال النيران بالسيارة رقم 600603 ملاكى بحيرة، ماركة فيات بيضاء اللون، ملك "مصطفى كمال محمد"، حاصل على ليسانس شريعة وقانون ومقيم زاوية أبوشوشة دائرة المركز، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث ثمة إصابات.

وبسؤال مالك السيارة قرر أنه أثناء سيره بالطريق المشار إليه حدث ماس بالسيارة، ما أدى إلى احتراق السيارة بالكامل ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

تم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة السيارة، وتحرر المحضر رقم 10339/2015 إدارى المركز.

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