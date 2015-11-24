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الأمم المتحدة تراجع أساليب أمن المطارات في مصر

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الأمم المتحدة تراجع أساليب أمن المطارات في مصر الأمم المتحدة تراجع أساليب أمن المطارات في مصر

أرشيفية

قالت وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة، إن لجنتها لخبراء الأمن ستراجع أساليب تحسين حماية المطارات من الإرهاب في أعقاب المخاوف المتعلقة بتراخي الأمن والتي اثيرت بعد تحطم طائرة روسية في 31 أكتوبر.

وبحسب رويترز أبلغ اوليميووا برنارد إليو رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) الصحفيين يوم الإثنين أن اللجنة التي تقودها المنظمة والمقرر أن تجتمع في مارس آذار 2016 ستركز على أمن المطارات في أعقاب تحطم طائرة شركة متروجت في .

وقال إليو الذي كان يتحدث على هامش منتدى عالمي عن الطيران في مونتريال “سيعالج هذا قضايا أمن الطيران والمعايير الراهنة ومعرفة مواضع الفجوات وأين نحتاج إلى تطوير مادة توجيه إضافية لمساعدة الدول الأعضاء في منظمتنا.”

وتابع قائلا “أمن الدول الأعضاء يبدأ في الواقع -في معظم الحالات – في المطار.”

وقال إليو إن المنظمة الدولية للطيران المدني بينما تؤكد أن الطيران آمن فإنها تركز على إيجاد توازن بين أمن الطيران وتسهيل السفر جوا. وتحدد المنظمة التي مقرها مونتريال معايير السلامة العالمية للرحلات الدولية ومعايير أمن الطيران للدول الأعضاء وعددها 191 دولة.

وتقيم مراجعاتها الأمنية قدرة الدول على الإشراف على مطاراتها بما في ذلك كيف تلتزم بتلك المعايير، ونتائج هذه المراجعات سرية.

وقال إليو “معظم أعضاء المنظمة يوفون بتلك المعايير.”

ورفض إليو التعليق على أي توصيات جديدة أصدرتها المنظمة في أعقاب تحطم الطائرة بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ بشبه جزيرة سيناء.

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