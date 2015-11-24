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فشار الميكروويف مسرطن.. حقيقة ولا شائعة.. اعرف الصح

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فشار الميكروويف مسرطن.. حقيقة ولا شائعة.. اعرف الصح فشار الميكروويف مسرطن.. حقيقة ولا شائعة.. اعرف الصح
الفشار طعام صحى ومسلى ولذيذ لا شك فى ذلك، مذاقه المالح يجعله مفضلا لدى الكبار والصغار، وتداول البعض على صفحات التواصل الاجتماعى فى الفترة الأخيرة معلومة تفيد بأن الفشار الذى يطهى داخل الميكروويف مسرطن، ويوضح الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء أن موجات الميكروويف لا شك لها الكثير من الأضرار المعروفة.

وتابع، أنه من الجائز أن يصبح طهى الفشار بداخل الميكروويف خطيرا وضارا ولكن فى حالة واحده إذا تم تصنيعه أو تسخينه داخل أكياس تحتوى على بعض المواد الكيميائية الخطيرة، لعل أهمها مادة يطلق عليها diactly.

وأضاف دكتور مروان أن هذه المادة الكيميائية عالية الخطورة، ومدرجة تحت قائمة المواد التى تسبب السرطان أى مسرطنة، ومن هنا جاء تحذير البعض من تسخين أو طهى الفشار بالميكروويف، ولذا ينصح الباحث فى الدواء بضرورة طهى الفشار بالطرق التقليدية باستخدام زيت الذرة والمقلاة العادية، أفضل من طهيه داخل الميكرويف، أو إذا أمكن لابد من طهيه فى أوانى الطهى البايركس الخاصة بالميكروويف.

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مصر 365