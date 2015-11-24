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محامى المتهم بضرب فتاة المول:عندى صور تثبت علاقة سمية بضابط ساعدها بالمحضر

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محامى المتهم بضرب فتاة المول:عندى صور تثبت علاقة سمية بضابط ساعدها بالمحضر محامى المتهم بضرب فتاة المول:عندى صور تثبت علاقة سمية بضابط ساعدها بالمحضر
أكد ياسر المهدى محامى المتهم بضرب فتاة المول، أنه سيقدم أدلة ومستندات جديدة فى جلسة الاستئناف على حكم حبس موكله "هانى أحمد" شهرا، والمقرر انعقادها يوم 27 ديسمبر المقبل.

وأضاف المهدى فى تصريحات لليوم السابع، أنه أخبر المحكمة بوجود علاقة بين ضابط والفتاة "سمية عبيد"، وأنه يمتلك صورا لتلك العلاقة، مشيرا إلى أنه كان سيقدمها إذا طلبت منه المحكمة ذلك.

وأشار محامى المتهم إلى أن حيثيات براءة موكله من تهمة التحرش بفتاة المول، جاءت نتيجة لتناقض أقوالها فى محضرى الشرطة وتحقيقات النيابة، وهو ما أكده فى مرافعته أمام المحكمة.
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