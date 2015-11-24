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طالب يستخلص الوقود من أشجار القرم في رأس الخيمة

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طالب يستخلص الوقود من أشجار القرم في رأس الخيمة طالب يستخلص الوقود من أشجار القرم في رأس الخيمة

ميلاد سليماني طالب الماجستير في الجامعة الأميركية برأس الخيمة تخصص علوم تكنولوجية وحيوية وظف كل قدراته الذهنية والعقلية للبحث العلمي واستطاع أن يكون علامة فارقة في تاريخ تخصصه داخل الجامعة، التي قابلت تميزه باهتمام ورعاية، ومن قبل الإمارة التي منحته عبر برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي منحة دراسية طوال سنوات دراسته التي لم تتخلف يوماً عن الدرجة النهائية.

اعتمد ميلاد فكرة استخلاص الوقود من أشجار القرم عبر أخذ عينات من التربة وفصل الميكروبات وفصل أكثر من 12 نوعاً من الميكروب ومن ثم استخلاص البترول من الخلايا المزروعة بنسبة تفوق 30 %، وإلى الآن استطاع ميلاد أن يحقق نسبة 20 %.

 

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