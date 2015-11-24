مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تطرح مبادرة «بيتنا غاوي»

تشارك مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في «أسبوع الإمارات للابتكار» من خلال فريق عمل تم تشكيله للعمل على تحقيق مؤشرات الابتكار ودعم تنفيذ المبادرات وهو (فريق تعزيز ثقافة الابتكار) الذي تم إطلاقه أخيراً بالمؤسسة من خلال طرح مبادرة «بيتنا غاوي» التي تقدم من خلالها المؤسسة خدمات ما بعد الإسكان والتي يحتاجها المتعامل بعد انتقاله للسكن.

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وأكد سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن مشاركة المؤسسة في أسبوع الإمارات للابتكار، تأتي في إطار الإسهام في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار الهادفة إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 ودعم مختلف الجهود الوطنية في جعل حكومة الإمارات في مصاف الدول الأكثر ابتكاراً على الصعيد الدولي من خلال تبني ثقافة الابتكار في مختلف الممارسات الحكومية كمنهجية راسخة تعزز من الأداء والعمل الحكومي المؤسسي، إضافة إلى تعزيز دور المؤسسة في المساهمة في إعداد بيئة داعمة للابتكار في الدولة. وأشار إلى أن المؤسسة ستقدم عبر مبادرة (بيتنا غاوي) خدمات مجانية للمتعاملين تشمل نماذج لتصاميم داخلية وخارجية مختلفة تضم الديكورات، والزراعة التجميلية، وأحواض السباحة، سيتم توفيرها على الموقع الإلكتروني لتكون في متناول الجميع، وليتسنى للمتعاملين اختيار ما يناسبهم منها.