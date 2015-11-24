استشهاد جندى شرطة واصابة 9 اخرين ومدنيين اثنين فى انفجار فندق بالعريش

كشفت المعلومات الأولية حول حادث انفجار سيارة مفخخة أمام فندق للقضاة أن أحد أفراد الشرطة لقي مصرعه وأصيب 9 آخرين و2 من المدنيين فى إنفجار سيارة قبل وصولها إلى الفندق، عقب تبادلها لإطلاق النار مع قوات التأمين المختصة.

وبحسب رويترز أكدت المصادر الأمنية أن بعض المسلحين استهدفوا قوات الشرطة المحيطة بالفندق بإطلاق النار عليها، وأثناء تبادل النيران تبين أن السيارة المفخخة كانت تستهدف الفندق بالدخول إليه مسرعة لتفجيره حيث تم التعامل معها وتفجيرها قبل وصولها إلى مدخل الفندق.

وفى سياق متصل، أفاد التلفزيون المصري بسماع دوي انفجار جديد بالقرب من فندق يقيم به القضاة المشرفون على الانتخابات البرلمانية في مدينة العريش، ولم يذكر التلفزيون المزيد من التفاصيل حول هذا الانفجار.