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استنفار أمنى بسيناء عقب انفجار سيارة أمام فندق إقامة القضاة بالعريش

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استنفار أمنى بسيناء عقب انفجار سيارة أمام فندق إقامة القضاة بالعريش استنفار أمنى بسيناء عقب انفجار سيارة أمام فندق إقامة القضاة بالعريش
عززت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من اجراءاتها الأمنية بسيناء، عقب انفجار سيارة مفخخة أمام فندق إقامة القضاة المشرفين على العملية الانتخابية بالعريش.

ونشرت أجهزة الأمن قواتها فى الشوارع الرئيسية، وبمحيط المنشآت والمبانى الحيوية، وتم إغلاق عدة شوارع بالقرب من مكان الحادث.

وتشكل فريق بحث من أجهزة الأمن بمديرية أمن شمال سيناء، لملاحقة الجناة المتورطين فى ارتكاب الحادث، وتمشط قوات الأمن المنطقة بحثاً عن المتهمين.


>- التليفزيون المصرى: انفجار سيارة مفخخة أمام فندق يقيم به قضاة بالعريش

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