"فى حب مصر" تكتسح فى قطور وبسيون وإعادة بين مرشحى 4 أحزاب و2 مستقلين

أظهرت نتائج فرز صناديق الاقتراع فى الانتخابات البرلمانية بنظام القوائم والفردى بدائرة قطور وبسيون بمحافظة الغربية، اكتساح قائمة فى حب مصر بحصولها على 73734صوتاً، وحصول قائمة التحالف الجمهورى على 22266 صوتاً، وحصلت قائمة النور السلفى على 23461 صوتاً، بينما حصلت قائمة تيار الاستقلال على 17448صوتاً.

على الجانب الآخر ستجرى جولة الإعادة على 3 مقاعد فردى بين مرشحى أحزاب مستقبل وطن، والريادة، ومصر الحديثة، والمصريين الأحرار، و2مستقلين.

وحصل خالد مصباح مرشح حزب مستقبل وطن على 30755 صوتاً، بينما حصل فؤاد حسب الله"مستقل" على 20623 صوتاً، وحصل فؤاد المسلمانى عن حزب الريادة على 19648 صوتاً، فيما حصل حمادة القسط على 18759 صوتاً.

واللواء أسامة الشبراوى مرشح حزب مصر الحديثة حصل على 16557 صوتاً، ويأتى فى المركز السادس هاشم راضى، المرشح عن المصريين الأحرار، والذى حصل على 15311صوتاً.

وسيخوض هؤلاء المرشحين جولة الإعادة فى الانتخابات البرلمانية على مقاعد الدائرة.

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