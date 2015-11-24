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8 مرشحين يخوضون جولة الإعادة فى دائرة قويسنا وبركة السبع بالمنوفية

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8 مرشحين يخوضون جولة الإعادة فى دائرة قويسنا وبركة السبع بالمنوفية 8 مرشحين يخوضون جولة الإعادة فى دائرة قويسنا وبركة السبع بالمنوفية
أكد مصدر باللجنة العامة للانتخابات بالمنوفية، انتهاء فرز كافة الأصوات فى دائرة قويسنا بركة السبع بالمنوفية، عدا دائرة واحدة فقط تبلغ 3 آلاف صوت انتخابى.

وأضاف المصدر، أنه يخوض جولة الإعادة 8 مرشحين، هم: "مليجى فتوح والذى حصل على 43 ألف صوت، وأحمد رفعت بعد حصوله على 30600 صوت، وعلى حماد 30080، وهشام عبد الواحد 28600، وسامى فتوح 25200 صوت، وعصمت زايد 25090 صوتا، ومنير مندور 23650 صوتا، وإبراهيم الغريب 22976 صوتا".

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