6 مرشحين ينتظرون حسم مقاعد الحسينية الثلاثة فى جولة الإعادة

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، النتائج النهائية بالدائرة الثانية عشر ومقرها مركز الحسينية، وصان الحجر، ومنشأة أبو عامر، وقسم الصالحية الجديدة ومخصص لها 3 مقاعد.

وحصل المرشح السيد أحمد الطحاوى على عدد أصوات 41 ألف صوت، وخالد أحمد عبد المولى على 35 ألف صوت، ورأفت السيد أحمد إسماعيل 29 ألف صوت، ومحمد حسن سلامة 25 ألف صوت، وهشام عبد السلام رزق 24 ألف صوت، السيد رحمو 23 ألف صوت.

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