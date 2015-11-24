قائمة فى حب مصر تحصل على 72 ألف صوت فى ثلاث دوائر بكفر الشيخ

أسفرت النتائج الأولية للانتخابات بثلاث دوائر انتخابية الدائرة الأولى ببندر كفر الشيخ والرابعة بالبرلس والسادسة بالرياض فى نظام القوائم عن حصول قائمة فى حب مصر 72534 صوتاً وقائمة حزب النور حصلت على 42986 صوتاً وقائمة التحالف الجمهورى حصلت على 14984 صوتاً وحصلت قائمة الإستقلال على 2481 صوتاً.

وفى الدائرة الأولى ومقرها بندر كفر الشيخ حصلت قائمة فى حزب مصر على 25696 صوتاً وحصلت قائمة حزب النور على 11981 صوتاً وحصلت قائمة التحالف على 2944 صوتاً وحصلت قائمة الإستقلال على 2481 صوتاً.

أما الدائرة الرابعة ومقرها البرلس حصلت قائمة فى حزب مصر على 22000 صوتاً وحصلت قائمة حزب النور على 17298 صوتاً وحصلت قائمة التحالف على 3741 صوتاً وحصلت قائمة الإستقلال على 3499 صوتاً.

وفى الدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة الرياض حصلت قائمة فى حزب مصر على 24838صوتاً وحصلت قائمة حزب النور على 13707صوتاً وحصلت قائمة التحالف على 8299 صوتاً وحصلت قائمة الإستقلال على 3229 صوتاً.

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