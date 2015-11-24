مصرع 3 وإصابة 15 فى 3 حوادث طرق متفرقة بسوهاج

شهدت طرق سوهاج المختلفة بمحافظة سوهاج وقوع 3 حوادث سير منفصلة خلفت ورائها 3 متوفين و15 مصابا وجاء الحادث الأول بوقوع مصادمة على طريق سوهاج جهينة الزراعى أمام قرية الشعارنة دائرة المركز ووجود متوفى ومصابين.

وبالإنتقال بمعرفة ضباط إدارة المرور وإدارة الحماية المدنية تبين اصطدام السيارة رقم 1872 هـ.ع.أ أجرة مصر " تاكسى " قيادة احمد أحمد عبد الغني65 عاما سائق والسيارة رقم 9694 هـ.ق.أ أجرة مصر" ميكروباص " قيادة محمد خلف محمد حسن 35 عاما سائق نتج عن الحادث وفاة محمود محمد محمود 79 عاما مزارع ، وإصابة قائدى السيارتين ومحسن عبد المولى محمد 23 عاما حاصل على دبلوم ومحمد محمود محمد 53 عاما وعلى مرتضى السيد 29 عاما فلاح وبخيته عبد الحميد أحمد 39 عاما ربة منزل ومحمد توفيق عبد النعيم 32 عاما فلاح وأحمد عبد النعيم طاهر 35 عاما مزارع " بجروح رضية وكسور متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج " وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام.

وبسؤال أهلية المتوفى لم يتهموا أحد بالتسبب فى الوفاة وفى وقت لاحق ورد لمركز شرطة سوهاج إخطار مستشفى سوهاج العام يفيد وفاة محمد أحمد عبد الغن قائد السيارة الأولى متأثراً بإصابته وبتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفى بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك وجـــارى ســـؤال المصـــابين فـــور إمكانية ذلك تم رفع أثار الحادث وتسير حركة المرور والتحفظ على السيارتين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18552 جنح المركز لسنة 2015 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

وجاء الحادث الثانى بوقوع مصادمه على الطريق الزراعى " سوهاج نجع حمادى " بناحية الروافع دائرة م كز سوهاج وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة عباس على عباس 23 عاما سائق السيارة رقم هـ ص أ 8136 " أجرة ميكروباص " على الطريق أختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامى الأيمن للسيارة واصطدم بعامود إنارة على جانب الطريق نتج عن الحادث وفاة محمد رضوان محمد 31 عاما حاصل على دبلوم وإصابة قائد السيارة وحمد أحمد الصافى 25 عاما الطماوى حمدون سيد 19 عاما عامل ومحمد عبد العال محمد 55 عاما على حماد الوحل 55 عاما وأحمد حسن محمود 19 عاما طالب وفتحية تميم عبد العال 55 عاما ربة منزل ورجاء متولى محمد 55 عاما ربة منزل بكدمات رضية وجروح متفرقة بالجسم " وتقرر خروج جميع المصابين عدا السابعة والثامنه تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج العام حدثت بعض التلفيات بالسيارة وعامود الإنارة تم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور وجارى استدعاء أحد أهلية المتوفى لسؤاله وتوقيع الكشف الطبى على الجثة تم أخطار هندسة كهرباء سوهاج تحرر عن ذلك المحضر رقم 18535 جنح المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة.

وجاء الحادث الثالث بدائرة مركز أخميم بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى السريع " سوهاج البحر الأحمر " بالكيلو 45 دائرة المركز وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة صالح محمود البدرى 29 عاما سائق السيارة رقم 5936 / 461 نقل بمقطورة محملة بحوالى 40 طن بنزين 80 أصطدم بالسيارة رقم 298 ر. م. ر " ملاكى " قيادة محمد جمال سعد 29 عاما حاصل على ثانوية أزهرية بسبب إنحراف السيارة الثانية أمام السيارة الأولى مما أدى لوقوع الحادث نتج عن الحادث إصابة نوال السيد توفيق 54 عاما ربة منزل " باشتباة ما بعد الارتجاج ونزيف بالبطن وكسر بعظام الحوض " وشيماء عبد الرحيم احمد 29 عاما ربة منزل " بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم " وتم نقل المصابتين لمستشفى سوهاج العام - وتقرر خروج الثانية عقب تلقيها العلاج اللازم وتم رفع أثار الحادث وتسير حركة المرور والتحفظ على السيارتين تحرر عن ذلك المحضر رقم 13489 جنح المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة.