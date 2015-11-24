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كوريا الجنوبية ترسل قوات عسكرية ضمن قوات حفظ السلام إلى لبنان

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كوريا الجنوبية ترسل قوات عسكرية ضمن قوات حفظ السلام إلى لبنان كوريا الجنوبية ترسل قوات عسكرية ضمن قوات حفظ السلام إلى لبنان

>أعلن الجيش الكورى الجنوبى اليوم الثلاثاء إنه سيرسل دفعة يبلغ قوامها 318 جنديا إلى لبنان فى الشهر المقبل كى تحل محل القوة العاملة هناك ضمن قوات حفظ السلام للأمم المتحدة فى لبنان.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن القوة الكورية الجنوبية تقوم بمهام المراقبة والدوريات وتقدم الدعم الإنسانى والخدمات الطبية لمساعدة القوات والسكان فى لبنان.

وقال الجيش فى بيان إن الدفعة الـ17 ستضم مدربين فى التايكوندو لتعليم الفنون القتالية الكورية التقليدية لسكان محليين هناك.
>وتتمركز وحدة دونج ميونج(ضوء الشرق) فى لبنان منذ عام 2007 كجزء من قوات الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار وإقامة منطقة عازلة بين لبنان وإسرائيل.
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مصر 365