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لمرضى الكبد.. تعرف على أسباب الإصابة بالغيبوبة الكبدية

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لمرضى الكبد.. تعرف على أسباب الإصابة بالغيبوبة الكبدية لمرضى الكبد.. تعرف على أسباب الإصابة بالغيبوبة الكبدية
الغيبوبة الكبدية مشكلة قد يعانى من أعراضها مريض الكبد فى حالات معينة، وهو ما يستلزم المعرفة التامة بأهم العوامل التى تسبب حدوثها مع طرق التعامل معها فور حدوثها.

الدكتور محمد أنور سليمان استشارى أمراض الجهاز الهضمى ولمناظير بطب قصر العينى، أوضح خلال حديثه عن الغيبوبة الكبدية أن الكثير من العوامل تزيد من نسب حدوثها لمريض الكبد، ومنها الإصابة بالتهاب الغشاء البريتونى بسبب استسقاء البطن، وكذلك الإصابة بإمساك شديد، أو الإصابة بنزلة معوية، أو الإصابة بدور برد يتحول تدريجيا إلى الالتهاب فى الشعب الهوائية مما يسبب ضعف المناعة، كذلك تناول البروتينات بكميات كبيرة سبب فى المشكلة، وكذلك الإصابة بأى نوع من أنواع الأمراض الطبيعية كالتهاب مجرى البول.

ويوضح الدكتور أنور أن مريض الغيبوبة يمنع تماما لفترة مؤقتة من تناول البروتينات، كما يجب أن يتناول العصائر الطازجة ويحرص على تناول الطعام النباتى، وبعض الكربوهيدرات.

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