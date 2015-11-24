النتائج النهائية لدائرة مصر الجديدة والنزهة.. و"فى حب مصر" فى المقدمة

أعلن المستشار محمد الفقى رئيس اللجنة العامة رقم ٨ بدائرة مصر الجديدة والنزهة، نتيجة فرز الأصوات النهائية لـ١٦٣ لجنة فرعية بالدائرة من لهم حق التصويت ٤٠١٩٢٠.

وحصل كل من المرشحين زين السادات على ١٣٥٥٢ صوتا، محمد منظور ١٠٢٧٣، مروان يونس ٦٦٣٢، تامر الزيادى ٩٧٢، محمد عزازى ٩٨٤، إيهاب ساويرس ٢٢٠٨، علاء الدين أحمد ٢٨٦٦، ميرفت مرسى ١٠٣٧، عمرو عبد الرازق ٣٣٢٧، هشام أكرم ١٣١٢٨، أنور عبد الحميد ٢١١، عادل شبيب ٣٧٦، معتز الأحمد ٨٠٧، عصمت ميرغنى ٧١٠٩، مصطفى الهجرسى ٣٧٥، رأفت مهنى ٥٣٨، هشام ابراهيم محمد حسن ٢٥٦، حماية فوزى ٥١٧، حسام الدين حسين ١٥٨، حمدى توفيق ٨٤، فاتن اللبان ٨١٧، مصطفى مدبولى ٤٨٤٥، تامر هلال ٧١٤، وائل جورجى جرجس ٤٢٠، هشام سليمان ٣٦٤٧، مدحت الشريف٢٤٣٨٣، أحمد رسلان٦٣٨، مجدى ضاحى٣٤١، فاطمة ناعوت٣٩٥٤٠، محمد سيف الله١٨٦٩، ماهر ايميل بشاى ٩١٩، المعتز بالله مختار١١٦٠، محمد عبد الرحمن شتله ١٤٣٤، هديل مصطفى كمال٥٨٨، ثروت كمال بساد ٤٧٠٧، عمر هبد الفتاح١٤٢٧، محمد الشرباصى ٤٢٥، طارق عبد الوهاب٣٩٢، دينا اباظة ١٨٧٣، إسلام الغزولي١١١٢٦، شريف عونى١١٠٦، محمد عبد الجواد موسى ١٥٦٦

>كريم سالم ٢٠٢٠١، وعاطف حرحور ٢٢٧.

وجاءت نتيجة القوائم كالتالى:

>فى حب مصر ٦٢٤١١، حزب النور ١٥٢٨، التحالف الجمهورى للقوى الإجتماعية ٣٠٤٣٦، تيار الاستقلال والجبهة ٢٩٨٣.

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