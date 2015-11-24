إعادة بين ستة مرشحين فى أجا بالدقهلية

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات على الإعادة ما بين ستة من المرشحين فى دائرة مركز أجا حيث يتنافسون على ثلاثة مقاعد.

وقد حصل اللواء أحمد حسين خشب على 22755 صوتا، وليلى الرفاعى التليس على 17601 ورشاد الناقر على 15891 وفوزى فتى على 12974 صوتا وفازت قائمة فى حب مصر بعدد أصوات 76818 صوتا.

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