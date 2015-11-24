6 مرشحين يتنافسون فى الإعادة بالدائرة الأولى بدمياط

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بالدائرة الأولى بندر ومركز دمياط مؤشرات نتائج تصويت بين المرشحين، لتجرى جولة الإعادة بين 6 مرشحين.

وجاء ترتيب المرشحين ضياء الدين داود 30821 صوتا، وأسامة العبد 17338صوتا، والسيد الريدى 15577صوتا، وغادة صقر 12974صوتا، وسامي سليمان 12506 صوتا، وعبد الحميد العوادلى 10739صوتا.

وأعلنت اللجنة أصوات قائمة فى حب مصر وبلغ نسبة الحضور 85290 صوتا من بين 398619 صوتا وكانت نسبة الأصوات الصحيحة 71619صوتا والأصوات الباطلة 15671 صوتا، وحازت القائمة على 58664 صوتا.

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