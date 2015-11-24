ننشر نتيجة اللجنة العامة لمحافظة دمياط

أعلنت اللجنة العامة لمحافظة دمياط، المؤشرات الأولية لفرز الأصوات بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية 398619 ناخباً، ومن أدلوا بأصواتهم 85290 ناخباً، والأصوات الباطلة 13671 صوتاً، الأصوات الصحيحة 71619 صوتاً، بالنسبة للقائمة.>من وافق على قائمة "فى حب مصر " 58664، ورفضها 12935 صوتاً.

أما بالنسبة للفردى، كان الانتخاب على ثلاثة مقاعد، عدد الناخبين المقيدين بجداول الانتخاب 398619 ناخباً، ومن أدلوا بأصواتهم 85290 ناخباً، والأصوات الباطلة 5716 صوتاً، الأصوات الصحيحة 79573 صوتاً، بالنسبة للقائمة.

وجاءت نتائج الفردى كالتالى:

>ضياء الدين داوود 30821، أسامة العبد 17338، السيد الريدى 15577، غادة موسى 12974، محمد سامى سليمان 12506، عبد الحميد العوادلى 10739، محمد زكريا 10584، طارق حسن مسعد الدسوقى 10060، محمد محمود عبد الله 8926، عواطف إبراهيم على 7478، محمد إبراهيم عبد الستار 7440، ياسر الديب 6976، عليوة عبد المقصود 6345، أحمد فوزى سليمان 2259، محمد إبراهيم المدبولى 2178، كوثر إبراهيم 2150، حسام إبراهيم الشامى 1955، على مسعد الدمياطى 1927، محمد وهبة إبراهيم 1461، محمد رأفت بيوض 1455، محمود محمد عبد الفتاح سلامة 1445، إبراهيم عبده أبو حنة 1344، إيهاب السيد الغباشى 1340، رضا أحمد أحمد 1250، محمد حامد محمد 1134، مينا أنيس داوود 1122، عادل على أحمد حسان 1073، صلاح مدبولى 1046، سمير أبو حسين 928، فريد مصطفى غالى 6290، جهاد حامد عيد 6151، أيمن على صالح 6106، رضا لاسيد محمد نصر 5092، ربيع شوشة 5046، روان السيد 3796، وائل على 3468، سيف حمدى حمايل 3456، أحمد الموافى مأمون جاد 3965، أحمد جلال حلمى 2877، أشرف عبد الفتاح أحمد 2801، عصام الدين الهندى 2658، أحمد عبد الحليم 2636، محمد عبد السعيد 2511، محمد رضا محمد على تعلب 448، نبيل إبراهيم محمود عبد الحليم 677 صوتاً.

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