سمير غطاس يحسم مقعدا بمدينة نصربـ53971 صوتا..و"فى حب مصر"تكتسح بـ66841

القوائم:
>إجمالى الأصوات 100051
>الأصوات الباطلة3312
>الأصوات الصحيحة 96739
عدد الأصوات لكل قائمة:
>فى حب مصر 66841
>التحالف الديموقراطى 23295
>تيار الاستقلال 4018
>النور 2585
المرشحين الفرديين:
>الأصوات الباطلة5144
>الأصوات الصحيحة 94907
>إجمالى الأصوات100051
وجاء عدد الأصوات التى حصل علليها كل مرشح:1= صبرى الشاهد 9284
>
>2- طه سيد 17672
>3- عبد العزيز إبراهيم 2826
>4- ضياء عزمى 1548
>5- محمد الهوارى 466
>6- محمود صلاح الدين 514
>7- أحمد البرهامى 661
>8- هانى العسال 6032
>9- أحمد فتحى 17300
>10- أيمن زوبعة 437
>11- أحمد عبد الرحيم 568
>12- سيف مصطفى3555
>13- على أبو النجا 1225
>14- بشير سالم673
>15- مجدى حسن586
>16- عصام درويش587
>17- سوزان عمران2353
>18- على زيدان243
>19- عادل أبو غزالة1052
>20- أبو بكر الصديق أحمد 466
>21- كابتن ماجد السيد1356
>22- أميمة شعيرة 2195
>23- عمرو عودة1016
>24- حمدى بخيت43622
>25- عادل الفلاح611
>26- سمير مسعود347
>27- محمد الغباشى1956
>28- أحمد المهدى403
>29-تامر الشهاوى28805
>30-ثروت شعلان248
>31-سوزان فوزى14883
>32-باسل عادل13008
>33-وحيد الأسيوطى 840
>34-عبد العظيم العجان 789
>35- باسم فكرى مكارى 2135
>36-بدر الدين نورى محمد 2772
>37-رباب زوين 694
>38-إبراهيم إسماعيل سعيد 408
>39-ماجدة مرعى 548
>40-خالد خيرت 4324
>41-أحمد جمال الدين القدسى 180
>42-مصطفى سليم 254
>43- محمد عباس 684
>44-سحر عثمان 8224
>45-سمير غطاس53971
>46-مدحت خفاجى 1150
>47-إيهاب الخراط14385
>48-محمد سيد الدندراوى 1027
>49- هانى عبد المجيد 487
>50- عمرو الهربيطى 414
>51-عائشة غنيمى 1835
>52-رباب اليافعى985
>53-عاطف الشريف1516
>54-راندا فؤاد1105
>55-رامى محمد على888
>56-أحمد سيد 485
>57-إسلام رفاعى3764
>58-سامح سعد413
>59-خالد السعيد2479
>60-فرج الجهمى333
>61-أسامة برهان1190
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