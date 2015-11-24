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سمير غطاس يحسم مقعدا بمدينة نصربـ53971 صوتا..و"فى حب مصر"تكتسح بـ66841

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سمير غطاس يحسم مقعدا بمدينة نصربـ53971 صوتا..و"فى حب مصر"تكتسح بـ66841 سمير غطاس يحسم مقعدا بمدينة نصربـ53971 صوتا..و"فى حب مصر"تكتسح بـ66841
أعلن المستشار معتز خفاجى، رئيس اللجنة العامة لدائرة مدينة نصر الانتخابية الكائنة بمدرسة الشهيد النقيب رامى محمد الجنجيهى "المستقبل سابقا"، نتيجة فرز أصوات الناخبين بالدائرة البالغ إجمالى عددهم 497800 صوت، بعدد 199 لجنة فرعية وزعت على مدارس مدينة نصر المختلفة.

القوائم:


>إجمالى الأصوات 100051
>الأصوات الباطلة3312
>الأصوات الصحيحة 96739

عدد الأصوات لكل قائمة:


>فى حب 66841
>التحالف الديموقراطى 23295
>تيار الاستقلال 4018
>النور 2585

المرشحين الفرديين:


>الأصوات الباطلة5144
>الأصوات الصحيحة 94907
>إجمالى الأصوات100051

وجاء عدد الأصوات التى حصل علليها كل مرشح:
>

1= صبرى الشاهد 9284
>2- طه سيد 17672
>3- عبد العزيز إبراهيم 2826
>4- ضياء عزمى 1548
>5- محمد الهوارى 466
>6- محمود صلاح الدين 514
>7- أحمد البرهامى 661
>8- هانى العسال 6032
>9- أحمد فتحى 17300
>10- أيمن زوبعة 437
>11- أحمد عبد الرحيم 568
>12- سيف مصطفى3555
>13- على أبو النجا 1225
>14- بشير سالم673
>15- مجدى حسن586
>16- عصام درويش587
>17- سوزان عمران2353
>18- على زيدان243
>19- عادل أبو غزالة1052
>20- أبو بكر الصديق أحمد 466
>21- كابتن ماجد السيد1356
>22- أميمة شعيرة 2195
>23- عمرو عودة1016
>24- حمدى بخيت43622
>25- عادل الفلاح611
>26- سمير مسعود347
>27- محمد الغباشى1956
>28- أحمد المهدى403
>29-تامر الشهاوى28805
>30-ثروت شعلان248
>31-سوزان فوزى14883
>32-باسل عادل13008
>33-وحيد الأسيوطى 840
>34-عبد العظيم العجان 789
>35- باسم فكرى مكارى 2135
>36-بدر الدين نورى محمد 2772
>37-رباب زوين 694
>38-إبراهيم إسماعيل سعيد 408
>39-ماجدة مرعى 548
>40-خالد خيرت 4324
>41-أحمد جمال الدين القدسى 180
>42-مصطفى سليم 254
>43- محمد عباس 684
>44-سحر عثمان 8224
>45-سمير غطاس53971
>46-مدحت خفاجى 1150
>47-إيهاب الخراط14385
>48-محمد سيد الدندراوى 1027
>49- هانى عبد المجيد 487
>50- عمرو الهربيطى 414
>51-عائشة غنيمى 1835
>52-رباب اليافعى985
>53-عاطف الشريف1516
>54-راندا فؤاد1105
>55-رامى محمد على888
>56-أحمد سيد 485
>57-إسلام رفاعى3764
>58-سامح سعد413
>59-خالد السعيد2479
>60-فرج الجهمى333
>61-أسامة برهان1190

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