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"فى حب مصر" تكتسح بدائرة شبرا بـ40549 صوتاً

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"فى حب مصر" تكتسح بدائرة شبرا بـ40549 صوتاً "فى حب مصر" تكتسح بدائرة شبرا بـ40549 صوتاً
أعلنت الللجنة العامة بدائرة شبرا بمحافظة القليوبية، المؤشرات الأولية لفرز الأصوات بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وجاءت نتائج الفردى:

محمد على عبد الموجود 15098، هانى محمد الرفاعى 9123، جمال أبو الفتوح محمد 16263، إيهاب عاطف إسكندر 21233، ماجد منصور محمد عبد الرحمن 1832، شريف نصيف سلامة 532، خالد عبد الفتاح محمد 1902، بهحت بدر 1843، نبيل عبد المجيد عفيفى 803، سعيد جرجس 996، بيتر ماهر عوض 1315، وجيه وهيب سمعان 981، أحمد محمد السيد 863، محمد عبد المنعم خطاب 905، حسين محمد حسين إبراهيم 3694، عبد الفتاح ابراهيم 1851، محمد لولى 881، محمد مبروك مرسى 1836، ملاك ذكرى 4800، رشاج أحمد 1841 عماد حمدى 936، سامح صادق 3332، دعاء عبد العزيز 1866، محمد أحمد قاسم 1994، إيهاب عبد العزيز 399، طه رضوان 686، جون أبادير 17815، محمد لاشين 437، مايكل روفائيل 4482، رضا ميخائيل 2215، عادل صليب 1988، أحمد سليمان محمد 1013، سمير سعد الله 2149، طارق محمد سباق 2298 صوتا.

وجاءت نتائج القوائم كالتالى:

فى حب 40549 صوتاً
>النور 2823 صوتاً
>التحالف الجمهورى 20356 صوتاً
>تيار الاستقلال 3403 أصوات

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مصر 365

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