قائمة "فى حب مصر" تكتسح دائرة الزقازيق بـ96241 صوتا

أعلنت اللجنة العامة لمركز شرطة الزقازيق والقنايات بمحافظة الشرقية نتيجة فرز عدد أصوات 125498 ناخبا، من إجمالى 493642 مقيدا بجميع دوائر اللجنة العامة، أن الأصوات الباطلة 687، والصحيحة بجميع اللجان 114811 صوتا.

وحصلت قائمة فى حب مصر على 96241 صوتا.

أيمن عبد المحسن 11224، محمد حامد خليل 24705، محمد محمد السيد الصالحى 32264، محمد رفعت بيومى 28737، محمد عزت محمد 21027، محمد هانى درى عبد الغفار 45938، عبد الحميد أحمد فايز 15548، محمد ابراهيم عثمان 29027، عبد الخالق عبد الرحمن 11530، على أمين أحمد 4054، مجدى محمد مرسى 8884، عبد الحميد عبد الجليل على 18687، أشرف أحمد سليم 3712، جمال محمد إبراهيم 8581، سعد عبد الحميد نحله 15062، موسى إبراهيم موسى 6380، حمدى إبراهيم عبد الغفار 8651، إبراهيم على إبراهيم 5837، عبد السميع على توفيق 2874، علاء عزت على عطية 10195، عصام محمد عبد الغنى 3329، محمد تفريه بكر سليمان 4419، محمد عبد الله محمد زاهر 3775، مجدى عبد العزيز إبراهيم 5204، محمود عبد القادر مصطفى 3166، سعدون السيد سليم 4484، عبدالوهاب عبدالله محمد عزت 4248، هانى السيد محمد التهامى 7202، مجدى عبد العاطى عبد الله 9184، محمد على السيد محمد 5092، خالد عبد المعبود بشر محمد 48138.