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اللجنة العامة بشبرا الخيمة: فى حب مصر 46082 صوتا والنور 7056

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اللجنة العامة بشبرا الخيمة: فى حب مصر 46082 صوتا والنور 7056 اللجنة العامة بشبرا الخيمة: فى حب مصر 46082 صوتا والنور 7056
أعلنت اللجنة العامة رقم 6 بقسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، نتيجة فرز الأصوات البالغة 67198، من إجمالى 371032 صوتا، وأن الأصوات الصحيحة بالقوائم 62007، والباطلة 5191 صوتا.

وجاءت نتائج القوائم كالتالى:

فى حب : 46082 صوتا
>حزب النور: 7056 صوتا
>تيار الاستقلال: 5385 صوتا
>التحالف الجمهورى: 3484 صوتا

وجاءت نتائج الفردى كالتالى:

محمد إبراهيم عبد المولى المغربى 14549 صوت، ثرية محمد إسماعيل الشيخ 12204، نادى صابر داوود 6543، سيد محمود عبده موافى 11197، محمد محمد عبد الحميد الريس 4326، خالد يوسف إسماعيل محمد رزق 2143، محمد أحمد سيد على 5385، عصام عبد الله السيد غالى 14640، بدوى حنفى فهمى حنفى 1510، محمود محمد أحمد خير الله 2933، مصطفى محمد عيد 2721، عبد العظيم عبد الفتاح صادق شحاتة 9115، أشرف محمود فرج حسان 4638، مدحت حسنى كمال مهنى الجارحى 1881، حسين عبد العزيز حسين عبد الصمد 2180، بلال عبد السلام السيد موسى 3002، خالد مصطفى أحمد عبد الرحمن 2094، أحمد عبد العزيز عبد الغنى 2575، سمير مصطفى محمود الزهار 1880، أسامة أحمد حمدان 465، نادية عبد ربه مصطفى خلف 2649، أحمد محمود حسنين عرفه 554، هانى طاهر على 1033، عصام عبد المعطى الجندى 4214، عوض سيد عوض 1919، أيمن محمد كمال 1072، كرم على على منصور 1068، عماد الدين السيد إبراهيم محمد 1299 صوتا.
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