المقاومة اليمنية تقطع طريق "صنعاء – مأرب" لمنع تقدم الميليشيات

>أعلنت المقاومة الشعبية اليمنية فى محافظة صنعاء أنها قطعت طريق صنعاء - مأرب بشكل كامل ومنعت عبور ميليشيات الحوثيين وصالح باتجاه صرواح بمأرب وإعاقة أى تقدم لها.

وقال مصدر قيادى بالمقاومة فى تصريح له أن المقاومة تصدت لمحاولات الميليشيات السيطرة على مواقع فى منطقة بنى ظبيان بمديرية خولان شرق العاصمة صنعاء وشق طرق وخطوط إمداد للالتفاف على الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية الذى يتقدم بمنطقة صرواح بمحافظة مأرب.

وأضاف القيادى فى تصريحه الذى أورده المكتب الاعلامى للمقاومة فى إقليم آزال أن رجال المقاومة نصبوا ثلاث نقاط تفتيش على الطريق العام فى أطراف المديرية لمنع مرور قوات الميليشيات إلى منطقة الزور وسد مأرب ، مشيرا الى أن الوضع فى منطقة بنى ظبيان بمديرية خولان لا يزال متوترا مع استمرار رجال المقاومة بقطع الطريق الرئيسى ومنع أى تقدم للميليشيات.

وأوضح أن تعزيزات تابعة للميليشيات وصلت أمس إلى منطقة غليل حيث تتمركز الميليشيات وتضم 15 طقما وعشرات المسلحين فى محاولة للتقدم وفتح الطريق لعبور تعزيزاتهم وآلياتهم باتجاه منطقة صرواح.

وأشار إلى أن طائرات التحالف العربى قصفت مواقع للميليشيات بمنطقتى كنم ومثقل لمساندة المقاومة.. فيما أصيب المسئول الامنى والقيادى الميدانى للمليشيات مطيع مبخوت السهمى فى مواجهات بمفرق الشرز فى مديرية بنى ظبيان اصابة بالغة نقل على أثرها الى العناية المركزة باحدى مستشفيات صنعاء .

وكانت اشتباكات قد وقعت بين الجانبين منذ يوم الجمعة الماضى ولا زالت مستمرة فى إطار محاولات الميليشيات فتح طريق لقواتهم المحاصرة فى صرواح.

وأكد مصدر قبلى أن الميليشيات منيت بخسائر كبيرة فى هذه الاشتباكات فى جبهة بنى ظبيان وقتل أكثر من 40 من عناصرهم فى عمليات القصف الجوى خلال اليومين الماضيين فى مناطق بالمديرية فى الوقت الذى توافد فيه مقاتلو القبائل لدعم المقاتلين فى بنى ظبيان .

وفى مأرب أفادت الأنباء أن طائرات التحالف العربى قصفت الليلة الماضية مواقع الميليشيات شمال مديرية صرواح يشكل تمركزهم فيها إعاقة لقوات الجيش والمقاومة فى تحرير المديرية.

وفى سياق متصل بالتطورات فى الميدان ، استمرت المعارك بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية المدعومين من دول التحالف العربى وميليشيات الحوثيين وصالح فى عدة مواقع فى محافظة تعز جنوب غربى اليمن.

ونقل موقع "المصدر أولاين" الإخبارى القريب من المقاومة عن مصدر قيادى أن معارك عنيفة دارت فى جبهة المسراخ جنوب غربى المدينة عقب محاولات الميليشيات التقدم لمواقع المقاومة ..فيما استطاعت عناصر المقاومة صد هجوم لهم فى شرق مدينة تعز وأجبرتهم على التراجع كما حققت المقاومة تقدما فى جبهة الوازعية جنوب المحافظة.

وأضاف المصدر أن 11 من الميليشيات قتلوا وأُصيب 21 آخرون خلال المعارك وقصف طائرات التحالف العربى ، فيما قتل عنصر من المقاومة وأصيب 3 آخرون.

وأشار المصدر إلى أن الميليشيات مستمرة فى زرع الألغام فى مناطق غرب المدينة فى محاولة لإعاقة تقدم الجيش والمقاومة

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