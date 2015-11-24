أسباب وطرق علاج تورم الجلد والأطراف فى فصل الشتاء

آثار عديدة تظهر على الجلد فى فصل الشتاء بسبب البرودة كلسعة البرد‏ وأرتكاريا البرد.

فى السطور التالية يلقى استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر الدكتور محمد لطفى الساعى، الضوء على عرض يصيب الأجزاء الطرفية من أجسام البعض "اليدين والقدمين والأنف والأذنين" فى فصل الشتاء وهى حالة من التهاب جلدى حاد يتميز باللون الأزرق للجلد، وتورم الأصابع وبرودتها طوال النهار مع حدوث حرقان وحكة بها خاصة أثناء الليل عند الذهاب إلى الفراش.

فى الحالات الشديدة قد يؤدى التهاب الجلد إلى حدوث تقرحات بالجلد وهذه التقرحات والتقيحات تزيد من شدة الإصابة.

هذه الحالة قد تعاود المريض سنويا فى فصل الشتاء، كما أن الأطفال وضعاف الصحة ومن تكون الدورة الدموية عندهم ضعيفة، والمصابون بالأنيميا، والإناث هم الحالات الاكثر استعدادا للإصابة بها.

يوضح الساعى أن سبب هذا المرض هو أن الدورة الدموية الدقيقة فى جلد المصاب تكون غير قادرة على مجاراة البرودة الشديدة فى فصل الشتاء، وقد يرجع ذلك إلى الاضطرابات فى إفرازات الغدد الصماء أو إلى الضعف العام عند المريض، والذى يؤثر على الدورة الدموية فى الأطراف.

عن سبل الوقاية يقدم الساعى عددا من النصائح هى:

>

أما عن طرق العلاج فهى:

- يجب على المعرضين للإصابة بهذه الحالة أن يدفئوا أطرافهم بالملابس الصوفية والجوارب والقفازات>- الاغتسال بالماء الدافئ المائل إلى السخونة>- تعاطى المقويات العامة والفيتامينات - ممارسة الرياضة>- التعرض للشمس والهواء النقى

- يفيد تعاطى الكالسيوم مع فيتامينات (د) و (ج) و (ك) فى الحد من الأعراض، وكذلك حمض النيكوتينيك، وتستفيد بعض الحالات من الأشعة فوق البنفسجية

>- يدهن الجلد المصاب بمحلول الاكتبول فى الماء أو الكالامينا بنسبة ٥٠%، وبعد تجفيف الجلد بهذا المحلول ترش عليه بودرة عادية، ثم يلف الجزء المصاب بعد ذلك بالقطن، ويلبس قفازا أو جوربا من الصوف

>- يمكن علاج التقيحات والتقرحات بالحمامات الفاترة المطهرة، مثل حمامات برمنجنات البوتاسيوم ومراهم المضاد الحيوى الموضعية