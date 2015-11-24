قائمة فى حب مصر تكتسح بدائرة شبين الكوم بـ 80400 صوت

وجاءت نتائج القوائم كالتالى:

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وجاءت نتائج الفردى:

أظهرت المؤشرات الأولية لفرز الأصوات بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، بدائرة شبين الكوم بالمنوفية، عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية 267112 ناخباً، ومن أدلوا بأصواتهم 106216 ناخباً، والأصوات الباطلة 6980 صوتاً، الأصوات الصحيحة 99236 صوتاً.فى حب مصر 80400 صوتاً>النور 9418 صوتاً>التحالف الجمهورى 4501 صوتاً>تيار الاستقلال 4917 صوتاً>عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية 267112 ناخباً، ومن أدلوا بأصواتهم 106216 ناخباً، والأصوات الباطلة 6659 صوتاً، الأصوات الصحيحة 99556 صوتاً.

محمد وفيق محمد عزت مصطفى 13010 صوتا، قدرى محمد أمين جعفر 17229 ، خالد إبراهيم سعيد محمد راشد 5079، نبيل اعبد الرازق أبوا لعنينين 9107، شفيق محمود على البلنا 8487، أحمد نبيل مدين 10889، إبراهيم عبد الحميد إبراهيم عياد 5170، هشام على أحمد على 9655، خالد محيى الدين محمد مكى 4251، اسامة معوض محمود 5831، محمد فوزى توفيق رشوان 1631، عاطف محمد السيد أبو حسين 6305، صبري محمد أبو زلة 6032، ماهر عشماوى 7813، جمال عبد الستار أبو عياد 1017، أحمد جلال محمد فرج 3747، عمرو أحمد شعبان خليل 3076، رمضان فرج سراج الدين 4930، ايهاب محمد عبد السميع 9346، فوزى عباس محمد فاضل 873، محمد عبد السميع عبد الهادى 6245، محمد زكى مصطفى بدر 9995، جمال عبد الستار عبد الغنى سحلو 8269، عادل أحمد السيد مبارك 6992، محمد صفوت عبد القادر 3573، سمير أحمد محمد 1286، ياسر محمد طلعت التهامى 1387، احمد زين العابدين محمد 1484.

كما حصل شديد أحمد شديد على 10833 صوتا، باسم أحمد محمد إبراهيم 6126، عزت إلياس محمد يوسف 3169، فيصل مصطفى عبد الستار 3332، هناء عبد المنعم 819، سعيد عبد اللطيف القصاص 4519 صوتاً.

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