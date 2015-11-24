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سقوط "عنتيل النور" بالإسماعيلية..والإعادة بين 4 مرشحين فى الدائرة الثالثة

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سقوط "عنتيل النور" بالإسماعيلية..والإعادة بين 4 مرشحين فى الدائرة الثالثة سقوط "عنتيل النور" بالإسماعيلية..والإعادة بين 4 مرشحين فى الدائرة الثالثة
أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بالإسماعيلية ابتعاد حسام عامر مرشح حزب النور بالدائرة الثالثة بالإسماعيلية والمعروف باسم "عنتيل الإسماعيلية" عن المنافسة على المقاعد المخصصة للدائرة، بعد تزيله النتائج بحصوله على 6872 صوتا.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت نتائج الدائرة الثالثة بالإسماعيلية وأظهرت إجراء جولة الإعادة أربعة مرشحين حصدوا أعلى الأصوات دون أن يحققوا النسب المؤهلة لحسم المقعد من الجولة الأولى.

وحصد أحمد سعيد شعيب مرشح حزب المؤتمر 16 ألف و 775 صوت، مقابل 11 ألف و768 صوت لإبراهيم رفيع مرشح حزب الشعب الجمهورى، والمستشار عبد الفتاح عبد الله 11 ألف و206 صوتا، ومحمد فوزى عبد الحليم المرشح المستقل بـ 9969 صوتا.

وبذلك يكون المرشحون الأربعة هم الأقرب لخوض جولة الإعادة في انتظار أصوات المصريين بالخارج، وإعلان اللجنة العليا للانتخابات النتيجة.

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مصر 365