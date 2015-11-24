ننشر النتيجة النهائية غير الرسمية لفرز الأصوات في محافظة القاهرة

تنشر وكالة ONA، النتيجة النهائية غير الرسمية، لفرز أصوات الناخبين بالجولة الأولى في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية 2015، في محافظة القاهرة، والتي تشمل 24 دائرة انتخابية.

وأظهرت النتائج النهائية غير الرسمية، لفرز أصوات الناخبين، وجاءت نتائج دائرة عين شمس، بـتصدر المرشح محمد سعيد سليمان الكوم بحصوله على 17045 صوتا، فيما حصل يسري الأسيوطي على 13536 صوتاً، وثروت بخيت على 11488 صوتا، وصلاح غباشي 8500 صوت.

واحتلت قائمة “في حب مصر” الصدارة وحصلت على 76% من الأصوات، فيما حصل التحالف الديمقراطي على 10%، وتيار الاستقلال على 7% وحزب النور على 5%، و دائرة عين شمس تضم 155 لجنة و44 مرشحاً.