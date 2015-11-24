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اليوم.. القضاء الإدارى ينظر دعوى تطالب بعزل رئيس مجلس إدارة "الأهرام"

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اليوم.. القضاء الإدارى ينظر دعوى تطالب بعزل رئيس مجلس إدارة "الأهرام" اليوم.. القضاء الإدارى ينظر دعوى تطالب بعزل رئيس مجلس إدارة "الأهرام"
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى المطالبة بعزل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أحمد السيد النجار من منصبه.

واختصم صبرى فى دعواه التى حملت رقم 67471 لسنة 69 ق كلا من رئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتيهما، وذكر أن النجار أثبت فشله فى إدارة المؤسسة، وله ميول إخوانية، بحسب دعواه.

وتعد هذه الدعوى الثانية من نوعها التى تطالب بعزل النجار، حيث سبق "صبرى" الإعلامى توفيق عكاشة، صاحب قناة الفراعين الفضائية، الذى أقام دعوى لعزل النجار، وقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، إحالتها إلى هيئة المفوضين، لإيداع تقرير بالرأى القانونى.

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