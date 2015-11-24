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ننشر النتائج النهائية غير الرسمية في محافظة الشرقية

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ننشر النتائج النهائية غير الرسمية في محافظة الشرقية ننشر النتائج النهائية غير الرسمية في محافظة الشرقية

أرشيفية

تنشر وكالة أنباء «ONA» النتائج النهائية غير الرسمية لفرز صناديق الاقتراع بالجولة الأولى في المرحلة الثانية لانتخابات النواب في جميع دوائر محافظة الشرقية، حيث حسم الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الأسبق، مقعد فى دائرة أبو كبير.

وفي دائرة مشتول السوق يخوض جولة الإعادة كل من سحر عتمان ومحي ربيع، وحسم طلعت السويدي مقعد دائرة ديرب نجم.

وفي دائرة العاشر من رمضان تجرى جولة الإعادة بين محمد حسن الزاهد وأحمد الخطيب.

وحصد  ثروت سويلم  1949 صوتا فى 4 لجان بدائرة أبوحماد بالشرقية.

وأظهرت المؤشرات الاولية في دائرة منيا القمح تقدم لخالد مشهور والدكتور محمد صلاح عبد البديع والأستاذ محمد الطوخي.

وأظهرت المؤشرات الأولية بدائرة مركز بلبيس، تفوق للمرشح محمود خميس واقترابه من حسم مقعد بالدائرة التي يتنافس عليها 36 مرشحا على 3 مقاعد، حيث أظهرت نتائج الفرز تفوق “خميس” في 177 لجنة من إجمالي 185 لجنة انتخابية بالدائرة بأكثر من 83 ألف صوت.

وكانت  أعلي نسبة تصويت في مركز كفر صقر، لصالح المرشح “محمد حلمي” ويليه المرشح “صلاح منصور” ثم المرشح “محمد فاروق”.

وأظهرت المؤشرات الأولية لفرز صناديق الاقتراع بلجنة 50 التابعة لدائرة هيها والإبراهيمية، تقدم المرشح محمد السيد بـ152 صوتاً، يليهعصام أبو المجد بـ133 صوتا، ثم مصطفى الباز بـ85 صوتا، ومحمود شحاتة بـ76 صوتا.

وأغلقت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، صناديق اقتراع المرحلة الثانية من انتخابات النواب داخل ، في تمام التاسعة مساءً، مؤكدة بدء اللجان الفرعية في فرز صناديق الاقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية.

وأدلي المصريون بأصواتهم في 13 محافظة هي:” القاهرة – القليوبية – المنوفية – الدقهلية – الغربية – الشرقية – دمياط – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – وكفر الشيخ “، في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، والتي يتنافس فيها عدد 2894 مرشحًا على النظام الفردي، من بينهم 887 مرشحًا حزبيًا، و 195 على القوائم المطلقة.

 

 

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